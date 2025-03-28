Росія активно використовує штучний інтелект для розсилки фішингу і «отруює» дані для ШІ-моделей – гендиректор «Cisco Україна» 

Російські кіберзлочинці активно використовують штучний інтелект для написання і розсилки фішингових листів українською мовою. Про це сказав СЕО «Cisco Україна» Сергій Мартинчук під час виступу на конференції AI Day від Forbes Ukraine.
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Ключові дані
- «За допомогою ШІ вони створюють листи красивою українською мовою, на які багато хто клікає», – сказав Мартинчук.
- За словами СЕО «Cisco Україна», росіяни змогли «отруїти» великі ШІ-моделі, масово створюючи англомовні сайти з російською пропагандою. «Ці моделі «з'їли» створену росіянами інформацію, і тепер видають російську пропаганду як правду», – додав він.
Контекст
У червні 2024-го компанія Cisco запустила фонд вартістю $1 млрд для інвестицій у стартапи в галузі штучного інтелекту, писав Reuters.
На початку 2024-го компанії Cisco Systems Inc. і Nvidia Corp. оголосили про партнерство, вони разом пропонуватимуть обладнання та ПЗ для розробки ШІ-моделей. За словами генерального директора Cisco Чака Роббінса, партнерство з Nvidia надасть підприємствам технології та досвід, необхідні для розгортання рішень штучного інтелекту у великих масштабах.
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