Ночью и утром 25 ноября армия РФ совершила очередную массированную воздушную атаку на столицу. Для удара по Киеву оккупанты использовали ударные дроны и ракеты разных типов. Об этом сообщили киевский мэр Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате атаки есть погибшие и раненые.