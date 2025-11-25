Ночью и утром 25 ноября армия РФ совершила очередную массированную воздушную атаку на столицу. Для удара по Киеву оккупанты использовали ударные дроны и ракеты разных типов. Об этом сообщили киевский мэр Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В результате атаки есть погибшие и раненые.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- В Печерском районе повреждено 22-этажное здание на уровне 4–7 этажей, оттуда эвакуировали жителей.
- В Днепровском районе ракета попала в девятиэтажное здание: разрушены и охвачены пожаром 6–7 этажа. На месте погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
- Также зафиксировано попадание по гаражам, где возник пожар площадью около 50 кв. м, и разрушение примерно 400 кв. м.
- После утренней атаки в Святошинском районе Киева ранены по меньшей мере два человека, повреждения зафиксированы также в Дарницком районе. В Святошинском районе, предварительно, четверо погибших, еще по меньшей мере три человека получили ранения.
- «Россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор», – сообщил Ткаченко.
- По состоянию на 8:36 в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек, уточнил Кличко.
- В Минэнерго добавили, что атака в частности была направлена и на объекты энергетической инфраструктуры. В результате ночных обстрелов в Киеве временно ограничили теплоснабжение. Это касается Печерского и Голосеевского районов, а также части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.
- Оккупанты ударили и по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам Киевщины. В Белой Церкви поврежден четырехэтажный дом, еще четыре – уничтожены. Из постройки и подвала, который служил укрытием, эвакуировали 46 человек. Пострадал 14-летний ребенок.
Контекст
Россияне регулярно обстреливают Украину и, в частности, столицу, пытаясь уничтожить украинскую энергосистему. Обстрелы происходят с регулярностью в среднем каждые 10 дней. В ночь на 14 ноября россияне совершили очередную комбинированную атаку на Украину. По Киеву тогда россияне запустили крылатые ракеты (вероятно, «Калибры»), баллистику, а также аэробалистические ракеты «Кинжал» из самолетов МиГ-31К.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.