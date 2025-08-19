У ніч на 19 серпня Росія масовано атакувала Полтавщину, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут. Головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Інформації про жертв немає.
Деталі
- Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. За словами Когута, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.
- У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутовий та 119 юридичних абонентів.
- Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.
- Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що у місті пролунали «десятки» вибухів, під прицілом була енергетична й транспортна інфраструктура.
