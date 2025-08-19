Підписка від 49 грн
Росія атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру Полтавщини

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У ніч на 19 серпня Росія масовано атакувала Полтавщину, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут. Головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Інформації про жертв немає.

  • Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. За словами Когута, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. 
  • У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутовий та 119 юридичних абонентів. 
  • Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. 
  • Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що у місті пролунали «десятки» вибухів, під прицілом була енергетична й транспортна інфраструктура.
Росія атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру Полтавщини /Фото 1

Наслідки російської атаки на Кременчук. Фото: Віталій Малецький

