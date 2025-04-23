Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео)

В ночь на 23 апреля россияне «Шахедами» атаковали предприятие UBC Promo в Харькове, входящее в UBC Group. Об этом сообщил владелец бизнеса Игорь Гуменный. В результате обстрела пострадали склады, учебный центр, механический цех и т.д.

Ключевые факты

На территорию завода прилетело шесть «Шахедов», два не взорвались. Часть дронов, по данным ГСЧС, была с термобалличными головками, написал он.

Пострадали склады, учебный центр, классы, сервисный центр, механический цех, цех покраски изделий из металла, сгорел склад из ПВХ, взрывной волной выбило окна.

Гуменный добавил, что люди не пострадали, персонал вовремя спустился в бомбоубежище. В общей сложности на заводе работает около 550 работников. Общая площадь помещений – 75 000 кв. м.

На предприятии производили брендированные вещи, в том числе зонты, тенты, павильоны, барную мебель, системы для разлива пива и напитков и т.д.

Гуменный отметил, что в результате обстрела покупатели не пострадают, контракты будут выполнены. Компания уже перераспределила выполнение заказов всех импортных контрактов на болгарское предприятие.

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

UBC Group является одним из мировых лидеров по производству холодильной техники для напитков и продуктов. Это экспортно ориентированная компания. Ее клиенты – транснациональные компании: Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.

2022 год стал самым большим кризисом для UBC Group. Компания потеряла два завода, в деньгах Гуменный оценивал падение бизнеса на 40% по сравнению с 2020-м и 2021 годами.

В апреле 2025-го Гуменный сообщил Forbes Ukraine, что пошлины Трампа для его бизнеса «как бы цинично это не звучало, на пользу». В США UBC Group поставляет линейку Postmix – Premix охладителей для пива и напитков, а также сопутствующие продукты. «Наши основные конкуренты – китайские, мексиканские и канадские производители, – объясняет Гуменный. – Им от наложенных пошлин хуже, а мы даже выиграем».

Негативное влияние на бизнес – примерно половину расходных материалов по стоимости UBC поставляет из Китая. «Сейчас ищем альтернативы. Хороший повод начать производство разных продуктов в Украине», – добавил Гуменный.