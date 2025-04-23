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Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В ночь на 23 апреля россияне «Шахедами» атаковали предприятие UBC Promo в Харькове, входящее в UBC Group. Об этом сообщил владелец бизнеса Игорь Гуменный. В результате обстрела пострадали склады, учебный центр, механический цех и т.д.

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Ключевые факты

  • На территорию завода прилетело шесть «Шахедов», два не взорвались. Часть дронов, по данным ГСЧС, была с термобалличными головками, написал он.
  • Пострадали склады, учебный центр, классы, сервисный центр, механический цех, цех покраски изделий из металла, сгорел склад из ПВХ, взрывной волной выбило окна.
  • Гуменный добавил, что люди не пострадали, персонал вовремя спустился в бомбоубежище. В общей сложности на заводе работает около 550 работников. Общая площадь помещений – 75 000 кв. м.
  • На предприятии производили брендированные вещи, в том числе зонты, тенты, павильоны, барную мебель, системы для разлива пива и напитков и т.д.
  • Гуменный отметил, что в результате обстрела покупатели не пострадают, контракты будут выполнены. Компания уже перераспределила выполнение заказов всех импортных контрактов на болгарское предприятие.
Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео) /Фото 1

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный

Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео) /Фото 2

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный

Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео) /Фото 3

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный

Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео) /Фото 4

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный

Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео) /Фото 5

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный

Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео) /Фото 6

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный

Россия атаковала предприятие UBC Group в Харькове шестью дронами (фото, видео) /Фото 7

Фото: Facebook/владелец UBC Group Игорь Гуменный

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Контекст

UBC Group является одним из мировых лидеров по производству холодильной техники для напитков и продуктов. Это экспортно ориентированная компания. Ее клиенты – транснациональные компании: Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.

2022 год стал самым большим кризисом для UBC Group. Компания потеряла два завода, в деньгах Гуменный оценивал падение бизнеса на 40% по сравнению с 2020-м и 2021 годами.

В апреле 2025-го Гуменный сообщил Forbes Ukraine, что пошлины Трампа для его бизнеса «как бы цинично это не звучало, на пользу». В США UBC Group поставляет линейку Postmix – Premix охладителей для пива и напитков, а также сопутствующие продукты. «Наши основные конкуренты – китайские, мексиканские и канадские производители, – объясняет Гуменный. – Им от наложенных пошлин хуже, а мы даже выиграем».

Негативное влияние на бизнес – примерно половину расходных материалов по стоимости UBC поставляет из Китая. «Сейчас ищем альтернативы. Хороший повод начать производство разных продуктов в Украине», – добавил Гуменный.

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