Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео)

У ніч на 23 квітня росіяни «Шахедами» атакували підприємство UBC Promo у Харкові, яке входить до UBC Group. Про це повідомив власник бізнесу Ігор Гуменний. Внаслідок обстрілу постраждали склади, учбовий центр, механічний цех тощо.
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Ключові факти
- На територію заводу прилетіло шість «Шахедів», два не вибухнули. Частина дронів, за даними ДСНС, була з термобалічними головками, написав він.
- Постраждали склади, учбовий центр, класи, сервісний центр, механічний цех, цех фарбування виробів з металу, згорів склад з ПВХ, вибуховою хвилею повибивало вікна.
- Гуменний додав, що люди не постраждали, персонал вчасно спустився в бомбосховище. Загалом на заводі працює близько 550 працівників. Загальна площа приміщень – 75 000 кв. м.
- На підприємстві виробляли брендовані речі, зокрема парасолі, тенти, павільйони, барні меблі, системи для розливу пива і напоїв тощо.
- Гуменний зазначив, що внаслідок обстрілу покупці не постраждають, контракти будуть виконані. Компанія вже перерозподілила виконання замовлень всіх імпортних контрактів на болгарське підприємство.
Контекст
UBC Group – один зі світових лідерів з виробництва холодильної техніки для напоїв і продуктів. Це експортно орієнтована компанія. Її клієнти – транснаціональні компанії: Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.
2022 рік став найбільшою кризою для UBC Group. Компанія втратила два заводи, у грошах Гуменний оцінював падіння бізнесу на 40% порівняно із 2020-м і 2021 роками.
У квітні 2025-го Гуменний повідомив Forbes Ukraine, що мита Трампа для його бізнесу «як цинічно це не звучить, на користь». У США UBC Group постачає лінійку Postmix – Premix охолоджувачів для пива і напоїв, а також супутні продукти. «Наші основні конкуренти – китайські, мексиканські і канадські виробники, – пояснює Гуменний. – Їм від накладених мит гірше, ми ж навіть виграємо».
Негативний вплив на бізнес – приблизно половину розхідних матеріалів за вартістю UBC постачає з Китаю. «Зараз шукаємо альтернативи. Хороший привід розпочати виробництво різних продуктів в Україні», – додав Гуменний.
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