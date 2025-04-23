Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео)

У ніч на 23 квітня росіяни «Шахедами» атакували підприємство UBC Promo у Харкові, яке входить до UBC Group. Про це повідомив власник бізнесу Ігор Гуменний. Внаслідок обстрілу постраждали склади, учбовий центр, механічний цех тощо.

Ключові факти

На територію заводу прилетіло шість «Шахедів», два не вибухнули. Частина дронів, за даними ДСНС, була з термобалічними головками, написав він.

Постраждали склади, учбовий центр, класи, сервісний центр, механічний цех, цех фарбування виробів з металу, згорів склад з ПВХ, вибуховою хвилею повибивало вікна.

Гуменний додав, що люди не постраждали, персонал вчасно спустився в бомбосховище. Загалом на заводі працює близько 550 працівників. Загальна площа приміщень – 75 000 кв. м.

На підприємстві виробляли брендовані речі, зокрема парасолі, тенти, павільйони, барні меблі, системи для розливу пива і напоїв тощо.

Гуменний зазначив, що внаслідок обстрілу покупці не постраждають, контракти будуть виконані. Компанія вже перерозподілила виконання замовлень всіх імпортних контрактів на болгарське підприємство.

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

UBC Group – один зі світових лідерів з виробництва холодильної техніки для напоїв і продуктів. Це експортно орієнтована компанія. Її клієнти – транснаціональні компанії: Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.

2022 рік став найбільшою кризою для UBC Group. Компанія втратила два заводи, у грошах Гуменний оцінював падіння бізнесу на 40% порівняно із 2020-м і 2021 роками.

У квітні 2025-го Гуменний повідомив Forbes Ukraine, що мита Трампа для його бізнесу «як цинічно це не звучить, на користь». У США UBC Group постачає лінійку Postmix – Premix охолоджувачів для пива і напоїв, а також супутні продукти. «Наші основні конкуренти – китайські, мексиканські і канадські виробники, – пояснює Гуменний. – Їм від накладених мит гірше, ми ж навіть виграємо».

Негативний вплив на бізнес – приблизно половину розхідних матеріалів за вартістю UBC постачає з Китаю. «Зараз шукаємо альтернативи. Хороший привід розпочати виробництво різних продуктів в Україні», – додав Гуменний.