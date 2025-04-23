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Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У ніч на 23 квітня росіяни «Шахедами» атакували підприємство UBC Promo у Харкові, яке входить до UBC Group. Про це повідомив власник бізнесу Ігор Гуменний. Внаслідок обстрілу постраждали склади, учбовий центр, механічний цех тощо.

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Ключові факти

  • На територію заводу прилетіло шість «Шахедів», два не вибухнули. Частина дронів, за даними ДСНС, була з термобалічними головками, написав він. 
  • Постраждали склади, учбовий центр, класи, сервісний центр, механічний цех, цех фарбування виробів з металу, згорів склад з ПВХ, вибуховою хвилею повибивало вікна.
  • Гуменний додав, що люди не постраждали, персонал вчасно спустився в бомбосховище. Загалом на заводі працює близько 550 працівників. Загальна площа приміщень – 75 000 кв. м.
  • На підприємстві виробляли брендовані речі, зокрема парасолі, тенти, павільйони, барні меблі, системи для розливу пива і напоїв тощо.
  • Гуменний зазначив, що внаслідок обстрілу покупці не постраждають, контракти будуть виконані. Компанія вже перерозподілила виконання замовлень всіх імпортних контрактів на болгарське підприємство.
Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео) /Фото 1

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний

Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео) /Фото 2

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний

Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео) /Фото 3

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний

Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео) /Фото 4

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний

Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео) /Фото 5

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний

Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео) /Фото 6

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний

Росія атакувала підприємство UBC Group у Харкові шістьма дронами (фото, відео) /Фото 7

Фото: Facebook/власник UBC Group Ігор Гуменний

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Контекст

UBC Group – один зі світових лідерів з виробництва холодильної техніки для напоїв і продуктів. Це експортно орієнтована компанія. Її клієнти – транснаціональні компанії: Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.

2022 рік став найбільшою кризою для UBC Group. Компанія втратила два заводи, у грошах Гуменний оцінював падіння бізнесу на 40% порівняно із 2020-м і 2021 роками.

У квітні 2025-го Гуменний повідомив Forbes Ukraine, що мита Трампа для його бізнесу «як цинічно це не звучить, на користь». У США UBC Group постачає лінійку Postmix – Premix охолоджувачів для пива і напоїв, а також супутні продукти. «Наші основні конкуренти – китайські, мексиканські і канадські виробники, – пояснює Гуменний. – Їм від накладених мит гірше, ми ж навіть виграємо».

Негативний вплив на бізнес – приблизно половину розхідних матеріалів за вартістю UBC постачає з Китаю. «Зараз шукаємо альтернативи. Хороший привід розпочати виробництво різних продуктів в Україні», – додав Гуменний.

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