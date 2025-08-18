Россия в ночь на 18 августа в очередной раз массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками: вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба ГСЧС. По данным местных телеграмм-каналов, вероятно, речь идет о терминале азербайджанской компании Socar.
Подробности
- Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии и местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки.
- Были задействованы пожарный робот и пожарный поезд «Укрзализныци».
- Еще по одному адресу горел двухэтажный жилой дом (пока в нем никто не жил).
- По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Контекст
Россия минувшей ночью и утром атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М и 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. 88 беспилотников были обезврежены. Попадание ракет и ударных БПЛА зафиксировано на 25 локациях.
8 августа Россия беспилотниками атаковала нефтебазу азербайджанской нефтяной компании Socar в Одесской области. Тогда четверо сотрудников предприятия получили серьезные травмы.
Правоохранители указывали на значительный риск дальнейших атак на объекты Socar в Украине, учитывая заявления российских пропагандистов о том, что азербайджанские активы в Украине являются «законными целями» для ВС РФ.
28 июля Украина осуществила первую тестовую поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария – Румыния – украинская граница.
