Россия в ночь на 18 августа в очередной раз массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками: вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба ГСЧС. По данным местных телеграмм-каналов, вероятно, речь идет о терминале азербайджанской компании Socar.

Подробности

Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии и местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки.

Были задействованы пожарный робот и пожарный поезд «Укрзализныци».

Еще по одному адресу горел двухэтажный жилой дом (пока в нем никто не жил).

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки России на нефтебазу в Одессе 18 августа 2025г. Фото: ГСЧС Одесщины Последствия атаки России на нефтебазу в Одессе 18 августа 2025г. Фото: ГСЧС Одесщины Последствия атаки России на нефтебазу в Одессе 18 августа 2025г. Фото: ГСЧС Одесщины Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Россия минувшей ночью и утром атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М и 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. 88 беспилотников были обезврежены. Попадание ракет и ударных БПЛА зафиксировано на 25 локациях.

8 августа Россия беспилотниками атаковала нефтебазу азербайджанской нефтяной компании Socar в Одесской области. Тогда четверо сотрудников предприятия получили серьезные травмы.

Правоохранители указывали на значительный риск дальнейших атак на объекты Socar в Украине, учитывая заявления российских пропагандистов о том, что азербайджанские активы в Украине являются «законными целями» для ВС РФ.

28 июля Украина осуществила первую тестовую поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария – Румыния – украинская граница.