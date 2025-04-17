Россия готовит новые правила для западных инвесторов по возвращении Ariston

Россия пытается показать западным компаниям путь назад на российский рынок на фоне разрядки напряженности между Москвой и Вашингтоном по возвращении Дональда Трампа в Белый дом, пишет Financial Times 17 апреля.

Ключевые факты

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче бизнеса обратно в Ariston. По словам участвовавших в переговорах людей, это стало результатом активного лоббирования высокопоставленных итальянцев. Это первый случай, когда Москва прекратила внешнее управление арестованной компанией не путем принудительных продаж, а возвращением бизнеса ее владельцам.

Это произошло после того, как правительство начало подготовку к возвращению иностранных компаний, хотя возвращающиеся в страну предприятия столкнутся со строгими условиями.

«Российское правительство, которое говорит, что дверь открыта и будут условия, дает сигнал, что если вы придете слишком поздно, могут возникнуть проблемы, – сказал один западный бизнесмен, регулярно контактирующий с российскими чиновниками. – Они хотят создать эффект, что либо сейчас, либо никогда».

Хотя нет свидетельств того, что какая-нибудь другая крупная западная компания планирует возвращение в Россию, Кремль стремится изложить условия, на которых они могут это сделать. В прошлом месяце Путин предположил, что любые возвращающиеся предприятия должны будут предоставить «обязательные гарантии добросовестного и ответственного поведения», тогда как Кирилл Дмитриев, глава Фонда прямых инвестиций, заявил, что одним из условий возвращения может стать создание совместного предприятия с российским партнером.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков в этом месяце признал, что министерство финансов до сих пор не получало заявок от иностранных компаний, надеющихся вернуться в Россию. Между тем, участники московского рынка заявили, что увидели лишь незначительные признаки умеренного иностранного интереса. По словам четырех человек, некоторые иностранные компании, которые все еще пытались уйти с российского рынка, теперь откладывают реализацию таких планов, пока не увидят, как будет развиваться ситуация.

По данным Bloomberg, Путин поручил своему правительству разработать новую правовую базу для компаний, желающих инвестировать в Россию, что является признаком того, что Москва готовится ко дню, когда санкции будут сняты. Министерство финансов уже подготовило несколько предварительных предложений. Они включают требование иностранных компаний локализовать часть производства и согласиться на передачу технологий для повышения производительности, по словам двух чиновников. Российскому бизнесу также будет предоставлено право голоса по возвращению компаний в определенные сектора рынка, добавили они.

Однако, как заявил один из кремлевских чиновников, «никто пока не стучится в дверь», что подчеркивает неопределенный характер подходов компаний (некоторые из которых так и не покинули Россию полностью) до возобновления своей деятельности в стране.

В то же время некоторые компании уже «планируют сценарии». «Они все проводят комплексную проверку», – сказал Крис Уифер, управляющий Macro Advisory, стратегической консалтинговой фирмой, ориентированной на Россию, в которую поступило десятки запросов. – Они все рассматривают свои варианты. С момента инаугурации Трампа России уделяется гораздо больше внимания».

Контекст

Указ о возвращении российского предприятия, на котором работало около 300 человек, в полную собственность и под операционный контроль Ariston был подписан 26 марта.

По словам двух людей, знакомых с ходом переговоров, дочерняя компания «Газпрома», получившая контроль над подразделением Ariston, тяжело осваивала этот бизнес, что является еще одной причиной, по которой Россия могла охотно отказаться от него.

Владелец Ariston Паоло Мерлони при этом заявил, что решение Москвы стало «знаком признания десятилетий инвестиций и ответственного управления» в России, и подтвердил приверженность компании к «продолжению своего пути» в стране, хотя и в соответствии с западными санкциями и местными правилами.