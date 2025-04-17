Росія готує нові правила для західних інвесторів після повернення Ariston

Росія намагається показати західним компаніям шлях назад на російський ринок на тлі розрядки напруженості між Москвою і Вашингтоном після повернення Дональда Трампа в Білий дім, пише Financial Times 17 квітня. За даними Bloomberg , президент РФ Володимир Путін доручив своєму уряду розробити нову правову базу для компаній, які бажають інвестувати в Росію, але «ніхто поки не стукає в двері».

Ключові факти

У березні президент РФ Володимир Путін підписав указ про передачу бізнесу назад Ariston. За словами людей, які брали участь у переговорах, це стало результатом активного лобіювання високопоставлених італійців. Це перший випадок, коли Москва припинила зовнішнє управління заарештованою компанією не шляхом примусового продажу, а поверненням бізнесу її власникам.

Це сталося після того, як уряд почав підготовку до повернення іноземних компаній, хоча підприємства, які повертаються в країну, зіштовхнуться із суворими умовами.

«Російський уряд, який говорить, що двері відчинені і будуть умови, дає сигнал, що якщо ви прийдете занадто пізно, можуть виникнути проблеми, – сказав один західний бізнесмен, який регулярно контактує з російськими чиновниками. – Вони хочуть створити ефект, що зараз чи ніколи».

Хоча немає свідчень того, що якась інша велика західна компанія планує повернення до Росії, Кремль прагне викласти умови, на яких вони можуть це зробити. Минулого місяця Путін припустив, що будь-які підприємства, що повертаються, повинні будуть надати «обовʼязкові гарантії сумлінної та відповідальної поведінки», тоді як Кирило Дмитрієв, голова Фонду прямих інвестицій, заявив, що однією з умов повернення може стати створення спільного підприємства з російським партнером.

Заступник міністра фінансів Іван Чебесков цього місяця визнав, що міністерство фінансів досі не отримувало заявок від іноземних компаній, які сподіваються повернутися до Росії. Тим часом учасники московського ринку заявили, що побачили лише незначні ознаки помірного іноземного інтересу. За словами чотирьох людей, деякі іноземні компанії, які все ще намагалися піти з російського ринку, тепер відкладають реалізацію таких планів, доки не побачать, як розвиватиметься ситуація.

За даними Bloomberg, Путін доручив своєму уряду розробити нову правову базу для компаній, які бажають інвестувати в Росію, що є ознакою того, що Москва готується до дня, коли санкції буде знято. Міністерство фінансів уже підготувало кілька попередніх пропозицій. Вони включають вимогу до іноземних компаній локалізувати частину виробництва та погодитися на передачу технологій для підвищення продуктивності, за словами двох урядовців. Російському бізнесу також буде надано право голосу щодо повернення компаній у певні сектори ринку, додали вони.

Однак, як заявив один із кремлівських чиновників, «ніхто поки не стукає у двері», що підкреслює невизначений характер підходів компаній (деякі з яких так і не покинули Росію повністю) до відновлення своєї діяльності в країні.

Водночас деякі компанії вже «планують сценарії». «Вони всі проводять комплексну перевірку», – сказав Кріс Уіфер, керуючий Macro Advisory, стратегічною консалтинговою фірмою, орієнтованою на Росію, до якої надійшло десятки запитів. – Вони всі розглядають свої варіанти. З моменту інавгурації Трампа Росії приділяється набагато більше уваги».

Контекст

Указ про повернення російського підприємства, на якому працювало близько 300 осіб, у повну власність та під операційний контроль Ariston був підписаний 26 березня.

За словами двох людей, знайомих із ходом переговорів, дочірня компанія «Газпрому» , яка отримала контроль над підрозділом Ariston, важко освоювала цей бізнес, що є ще однією причиною, через яку Росія могла охоче відмовитися від нього.

Власник Ariston Паоло Мерлоні у своїй заявив, що рішення Москви стало «знаком визнання десятиліть інвестицій та відповідального управління» в Росії, і підтвердив прихильність компанії до «продовження свого шляху» в країні, хоча і відповідно до західних санкцій та місцевих правил.