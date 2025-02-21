Россия может согласиться на использование $300 млрд замороженных активов для восстановления Украины – Reuters

Россия может согласиться на использование замороженных в Европе $300 млрд суверенных активов для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть средств была израсходована на территории, находящиеся под ее контролем. Об этом 21 февраля пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

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Хотя переговоры между Москвой и Вашингтоном находятся на раннем этапе, в РФ рассматривают возможность использования большого числа замороженных резервов для восстановления Украины в рамках потенциального мирного соглашения, отмечают источники.

Идея использования замороженных активов ЦБ России для восстановления Украины ранее не озвучивалась. Это может свидетельствовать о потенциальных уступках России, поскольку Москва и Вашингтон ищут пути к завершению войны, отметило агентство.

Контекст

После вторжения РФ в Украину в 2022 году США и их союзники заблокировали транзакции с российским центробанком и минфином, заморозив $300–350 млрд активов. Преимущественно это европейские, американские и британские гособлигации, хранящиеся в европейском депозитарии Euroclear.

Страны G7 заявили, что российские суверенные фонды останутся замороженными до тех пор, пока Россия заплатит за нанесенный ущерб. По оценке Всемирного банка, восстановление Украины потребует $486 млрд.

Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд, подсчитал KSE Institute по состоянию на ноябрь 2024 года. По сравнению с началом 2024-го эта цифра выросла на $12,6 млрд. Наибольшая доля в общем объеме прямого ущерба нанесена жилым зданиям – на них приходится более трети от общей суммы.