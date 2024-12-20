«Должны заставить Россию заплатить». Еврокомиссия возвращается к вопросу полной конфискации замороженных активов РФ

Обсуждение получило новый импульс, поскольку блок сталкивается с риском сокращения или прекращения помощи Украине со стороны США после инаугурации Дональда Трампа.

Европейский союз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, таких как конфискация замороженных активов российского центрального банка в качестве компенсации для Украины, заявил в интервью Bloomberg еврокомиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис.

Ключевые факты

«Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты, – заявил Домбровскис. – В международном праве существует устоявшийся принцип, согласно которому агрессор несет ответственность за вред, который он наносит, поэтому мы должны найти способы заставить Россию заплатить за вред, который он наносит в Украине».

Пока дипломатическая служба ЕС проводит новые оценки финансового и экономического риска конфискации российских активов и передачи их Украине.

Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также ЕЦБ по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.

Домбровскис заявил, что любой вариант должен быть «юридически обоснованным», чтобы выдержать потенциальное судебное разбирательство, при этом он заявил о преувеличении рисков для финансовой стабильности.

«Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, а затем встал вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро, – сказал он. – Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались».

Еврокомиссия и некоторые государства-члены обсуждают способы помочь государствам-членам финансировать их оборонные нужды. Некоторые страны, включая Эстонию и Францию, предложили совместные заимствования, но другие, такие как Германия и Нидерланды, остаются против. Бывший премьер-министр Латвии Домбровскис заявил, что ЕС необходимо изучить новые инструменты для принятия следующего долгосрочного бюджета, который вступит в силу в 2028 году.

«Очевидно, что нам нужно быть амбициозными в укреплении наших оборонных возможностей и найти правильные инструменты финансирования на уровне ЕС и национальном уровне, поскольку угроза безопасности реальна, – сказал он. – Особенно в контексте, когда преданность администрации Трампа этому непредсказуема».

Контекст

До сих пор ЕС и страны Большой семерки использовали прибыль, полученную от санкционированных российских активов на сумму около $300 млрд, для оказания помощи Украине.

Согласно плану Большой семерки, союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль будет использоваться для поддержания кредитного пакета в размере $50 млрд.

Клиринговая компания Euroclear Ltd. со штаб-квартирой в Брюсселе владеет крупнейшим траншем замороженных депозитов России на общую сумму €180 млрд. Валери Урбен, ее генеральный директор, предупредила, что конфискация активов будет рискованной. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине может нарушать международное право.