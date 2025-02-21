Росія може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України – Reuters

Росія може погодитися на використання заморожених у Європі $300 млрд суверенних активів для відновлення України, але наполягатиме, щоб частина коштів була витрачена на території, які перебувають під її контролем. Про це 21 лютого пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Деталі

Хоча переговори між Москвою і Вашингтоном перебувають на ранньому етапі, у РФ розглядають можливість використання значної частини заморожених резервів для відновлення України в межах потенційної мирної угоди, зазначають джерела.

Ідея використання заморожених активів ЦБ Росії для відновлення України раніше не озвучувалася. Це може свідчити про потенційні поступки Росії, оскільки Москва та Вашингтон шукають шляхи завершення війни, зазначило агентство.

Контекст

Після вторгнення РФ в Україну у 2022 році США та їхні союзники заблокували транзакції з російським центробанком і мінфіном, заморозивши $300–350 млрд активів. Переважно це європейські, американські та британські держоблігації, які зберігаються у європейському депозитарії Euroclear.

Країни G7 заявили, що російські суверенні фонди залишаться замороженими доти, доки Росія заплатить за завдані збитки. За оцінкою Світового банку, відновлення України потребуватиме $486 млрд.

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд, підрахував KSE Institute станом на листопад 2024 року. Порівняно з початком 2024-го ця цифра зросла на $12,6 млрд. Найбільша частка у загальному обсязі прямих збитків завдана житловим будівлям – на них припадає більш як третина від загальної суми.