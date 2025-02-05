Euroclear в марте перечислит для Украины €2 млрд из доходов от российских активов

Депозитарий Euroclear произведет второй платеж на сумму €2 млрд в европейский фонд для Украины в марте 2025 года. Об этом говорится в отчете , опубликованном на сайте компании 5 февраля. Первый платеж в €1,55 млрд. Euroclear совершил в июле 2024-го.

Подробности

Депозитарий по итогам 2024 года получил €6,9 млрд процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. В 2023-м эти доходы составляли €4,4 млрд, в 2022 году – €821 млн.

Euroclear выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в 2024-м, в размере €1,7 млрд.

Чистая прибыль Euroclear по замороженным активам ЦБ РФ за прошлый год составила €5,2 млрд.

Euroclear оценивает прямые расходы за 2024 год, к которым привели санкции и контрмеры со стороны России, в €94 млн.

Контекст

Союзники Украины по G7 одобрили механизм, в котором прибыль Euroclear от российских активов используется для поддержки кредитного пакета в размере €50 млрд для Киева.

В декабре 2024 года Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС следует рассмотреть возможность принятия мер, выходящих за рамки замораживания активов, включая возможную их конфискацию для компенсации Украине ущерба от вторжения России.

Гендиректор Euroclear Валери Урбен предупредила о «непредвиденных последствиях» в случае, если ЕС конфискует замороженные активы центробанка России.