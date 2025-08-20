Россия готовится повышать налоги и сократить расходы: военные расходы в бюджете 2026 года будут оставаться на рекордно высоком уровне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

Подробности

В бюджете-2025 расходы на оборону и безопасность заложены на уровне 8% ВВП, но фактическая цифра будет выше.

В 2026 году сокращение военных расходов не предусмотрено – снижение возможно только с 2027-го, если активная фаза боевых действий завершится и уменьшится напряжение из-за других бюджетных обязательств, отметил собеседник издания.

«Даже при перемирии снаряды и беспилотники все равно придется производить, хотя и в несколько меньшем масштабе. Конфронтация останется, а армия и расходы на вооружение будут выше, потому что и Запад наращивает свои расходы», – отметил источник.

Контекст

В июле глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов сказал, что военные расходы, вероятно, будут расти, несмотря на снижение доходов от нефти и газа и более пессимистические оценки экономики.

За 2022–2024 годы российское правительство потратило на армию и государственный оборонный заказ более 20 трлн рублей (приблизительно $250 млрд), а в бюджете-2025 заложено еще 13,5 трлн рублей ($168 млрд) на национальную оборону – 30% всех расходов. Это рекордный показатель со времен СССР, пишет The Moscow Times.

Вместе с расходами на «национальную безопасность» российские силовые структуры поглощают около 40% федерального бюджета, что не наблюдалось со времен холодной войны. Российская экономика уже испытывает давление от высоких издержек и санкций. Бюджетный дефицит по итогам 2025 года может превысить 5 трлн рублей (свыше $62 млрд).