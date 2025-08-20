Росія готується підвищувати податки та скоротити видатки: військові витрати у бюджеті 2026 року залишатимуться на рекордно високому рівні. Про це пише Reuters із посиланням на джерело, близьке до російського уряду.

Деталі

У бюджеті-2025 витрати на оборону та безпеку закладені на рівні 8% ВВП, але фактична цифра буде вищою.

У 2026 році скорочення військових видатків не передбачене – зниження можливе лише з 2027-го, якщо активна фаза бойових дій завершиться і зменшиться напруга через інші бюджетні зобов’язання, зазначив співрозмовник видання.

«Навіть при перемир’ї снаряди і безпілотники все одно доведеться виробляти, хоча й у трохи меншому масштабі. Конфронтація залишиться, а армія і витрати на озброєння будуть вищими, бо і Захід нарощує свої витрати», – зазначило джерело.

Контекст

У липні голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов сказав, що військові витрати, ймовірно, зростатимуть, попри зниження доходів від нафти та газу та більш песимістичні оцінки економіки.

За 2022–2024 роки російський уряд витратив на армію та державне оборонне замовлення понад 20 трлн рублів (приблизно $250 млрд), а у бюджеті-2025 закладено ще 13,5 трлн рублів ($168 млрд) на національну оборону – 30% всіх витрат. Це рекордний показник з часів СРСР, пише The Moscow Times.

Разом із витратами на «національну безпеку» російські силові структури поглинають близько 40% федерального бюджету, що не спостерігалося з часів холодної війни. Російська економіка вже відчуває тиск від високих витрат і санкцій. Бюджетний дефіцит за підсумками 2025 року може перевищити 5 трлн рублів (понад $62 млрд).