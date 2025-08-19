Forbes Digital підписка
Точка сбора – Будапешт, Женева или Рим. Где и при каких условиях могут встретиться Зеленский и Путин? Разбор мировых СМИ

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

4 хв читання

Дональд Трамп і Володимир Зеленський /Getty Images

Президенты Украины и США провели встречу в Белом доме 18 августа, чтобы договориться о дальнейших шагах в завершении российско-украинской войны Фото Getty Images

В Белом доме состоялась одна из острейших дипломатических встреч лета. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с группой европейских лидеров пытался склонить президента США Дональда Трампа к конкретным гарантиям безопасности для Украины. Речь шла и о двух- и трехсторонней встрече с президентом России. В каком формате, где и когда она может состояться? Главное из материалов Reuters, FT, The Guardian, Sky News, WSJ

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией европейских лидеров отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый Дом. The Guardian назвал это попыткой минимизировать ущерб после того, как Трамп подвергся влиянию президента России Владимира Путина в Анкоридже, Аляска, и начал повторять его риторику.

На Аляске Трамп добавил, что стремится организовать прямые переговоры двух президентов, а также трехстороннюю встречу при своем участии. Зеленский поддержал эту идею, видя в ней возможность получить ключевые для Украины гарантии безопасности. Европейские союзники тоже настаивают, что без таких гарантий любое мирное соглашение будет слабым.

Советник Путина Юрий Ушаков в телеграмм-канале МИД России подтвердил, что речь шла о встрече представителей высшего уровня, пишет WSJ. Но он не упомянул ни о возможной встрече самого Путина с Зеленским, ни о трехстороннем формате. В России согласились поддержать прямые переговоры и обсудить идею повышения уровня представительства России и Украины, передает FT.

Гарантии безопасности и обмен территориями

Трампу не удалось добиться от Путина прекращения огня во время личной встречи. Как следствие, он публично отказался от него как обязательной предпосылки переговоров. «Я бы хотел, чтобы [Россия и Украина] остановилась, – говорит Трамп. – Но стратегически это может быть невыгодно одной из сторон». Он считает, что договоренности возможны даже во время войны. Европейские лидеры, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон, настаивали, что без перемирия встреча не будет иметь смысла, потому что это лишь усилит позиции Путина.

Россия, по словам Трампа, согласилась рассматривать гарантии безопасности для Украины в рамках какого-либо долгосрочного мирного соглашения, добавляет The Guardian. Эти гарантии безопасности должны стать сдерживающим фактором для России, говорят европейские лидеры. «Прежде всего – это наличие боеспособной украинской армии в ближайшие годы и десятилетия», – добавил Макрон.

Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Дональд Трамп /Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает боеспособность украинской армии как одно из условий гарантий безопасности для завершения российско-украинской войны Фото Getty Images

Зеленский тоже согласился, что для гарантий безопасности Украине необходима сильная армия, чего можно добиться благодаря продаже западного вооружения и тренировкам.

Украинская делегация также прибыла в Белый дом с предложением – документом, который видели в FT – купить американское оружие на $100 млрд, чтобы склонить Трампа на свою сторону.

Следующий этап зависит от того, какие гарантии готовы предоставить ЕС, НАТО и США, комментирует The Guardian. Трамп не исключил варианта отправки американских войск в Украину, но этот вопрос, по его словам, будет еще обсуждаться с европейскими партнерами.

В то же время Путин выдвигает территориальные требования – контроль над частью Донбасса, а также косвенные намеки на обмен территориями. Зеленский не отверг сразу идею обмена территориями, но объяснил, что это было бы сложно из-за необходимости переселения людей и конституционного запрета на отчуждение украинских земель. Но он может рассмотреть «пропорциональные обмены».

Трамп не дал сигналов о договоренностях относительно территориальных требований Путина. Вопрос территорий подробно не обсуждался, говорит FT анонимный европейский чиновник, являвшийся частью делегации в Вашингтоне. По его словам, европейцы были довольны тем, что Трамп заявил: «Это не мое дело, это вопрос Украины».

Для Киева ключевые условия – сильная армия, продажа западного вооружения и долгосрочные международные гарантии. Мир возможен только тогда, когда ЕС, НАТО и США предоставят действенные механизмы сдерживания России, говорит Зеленский.

Встреча лицом к лицу

Во время саммита в Белом доме неоднократно поднимался вопрос встречи президентов Украины и России при посредничестве США и без него. Даже после телефонного разговора президентов США и РФ в понедельник, 18 августа, советник Путина Юрий Ушаков не подтвердил возможную встречу в каком-либо формате, хотя выразил поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины на высшем уровне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в течение двух недель, после чего состоится трехсторонний саммит с участием Трампа. «Мы не знаем, хватит ли у российского президента мужества приехать на такой саммит. Поэтому мы должны работать, чтобы убедить его», – сказал во время встречи в Белом доме Мерц.

Трамп надеялся объявить о трехстороннем саммите с Зеленским и Путиным, пишет FT, но ограничился предложением организовать их встречу в месте, которое еще предстоит определить. «После этой встречи мы проведем трехсторонний саммит, где будут два президента и я», – сказал он. По словам Трампа, организацию встречи Зеленского и Путина возьмут на себя вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Владимир Зеленский Владимир Путин /Getty Images

Первая и единственная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась во время саммита в Париже в 2019 году Фото Getty Images

Один из чиновников из администрации США сказал Reuters, что встреча может состояться в Венгрии. Но раньше обсуждались другие варианты.

Во время видеозвонка «коалиции желающих» на минувших выходных премьер Италии Джорджа Мелони предложила Рим как место проведения, а Эмманюэль Макрон – Женеву, пишет Sky News и добавляет, что Зеленский и Трамп предпочитают Рим, в частности Ватикан, тогда как Путин склоняется к Женеве.

МИД Италии и Швейцарии заявили, что готовы принять переговоры, а дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, в частности, Будапешт и Хельсинки, подытоживает Sky News.

