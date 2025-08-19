Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут провести встречу в Венгрии. Об этом 19 августа пишет Reuters со ссылкой на чиновника из администрации США.

Подробности

После переговоров в Белом доме Зеленский отметил, что Россия предложила сначала организовать двустороннюю встречу между Украиной и Россией, а затем перейти к трехстороннему формату.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп организовал встречу Зеленского и Путина, которая должна состояться в ближайшие две недели. Мерц добавил, что не уверен, «хватит ли Путину смелости» принять участие в таком саммите.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что в разговоре с Трампом Путин согласился на двустороннюю встречу с Зеленским, хотя официального подтверждения из Москвы не было.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя разговор Путина с Трампом, сказал, что Россия готова рассмотреть возможность повышения уровня представительства Москвы и Киева на переговорах.

Контекст

18 августа Зеленский провел встречу с президентом Трампом в Белом доме. Сначала состоялись двусторонние переговоры с участием делегаций, а затем многосторонние переговоры с европейскими лидерами.

Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам гарантий безопасности для Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что дискуссия началась с рассмотрения гарантий, подобных статье 5 Устава НАТО. По итогам встречи Трамп сообщил, что стороны обсудили, какие гарантии безопасности могут предоставить разные европейские страны при координации США.

Зеленский представил пакет предложений Украины по закупке американского оружия на сумму $90 млрд, который должен стать частью системы гарантий безопасности.

В конце переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. После разговора он заявил, что начал подготовку к трехсторонней встрече с участием Зеленского и Путина.