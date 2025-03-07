Россия повредила энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине

Во время утренних обстрелов Россия снова атаковала энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области, он поврежден, сообщила пресс-служба компании 7 марта. Сегодня РФ в очередной раз нацелилась на энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах Украины.

Ключевые факты

«Враг продолжает энергетический террор Днепропетровщины тоже. Во время очередного утреннего удара снова атакован энергетический объект ДТЭК», – говорится в сообщении.

ДТЭК делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома, несмотря на опасность повторных обстрелов.

Контекст

Россия 7 марта вновь нанесла массированный ракетно-дроновый обстрел по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения. В частности, были атакованы объекты газодобычи холдинга ДТЭК в Полтавской области, они прекратили работу.

Ранее группа «Нафтогаз» сообщила, что ее объекты были снова атакованы врагом, в результате обстрела повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.

Украина увеличила импорт газа из Европейского союза этой зимой, после того как российские ракеты повредили объекты. Добыча Украины могла упасть на 40% после российских ракетных атак по сектору. До последних атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 млн до 140 млн кубометров в сутки. Страна покрывала дефицит из газохранилищ. Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, и с этого времени объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн кубометров в сутки.