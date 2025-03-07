Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Росія пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Під час ранкового обстрілу Росія знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області, він пошкоджений, повідомила пресслужба 7 березня. Сьогодні РФ учергове націлилась на енергетичну й газову інфраструктуру в різних регіонах України.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ключові факти

  • «Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК», – сказано в повідомленні.
  • ДТЕК робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки, попри небезпеку повторних обстрілів.

Контекст

Росія 7 березня знову завдала масованого ракетно-дронового обстрілу по енергетичній і газовій інфраструктурі в різних регіонах України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Зокрема, були атаковані обʼєкти газовидобутку холдингу ДТЕК у Полтавській області, вони припинили роботу.

Раніше група «Нафтогаз» повідомила, що її обʼєкти були знову атаковані ворогом, внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. 

Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг упасти на 40% після російських ракетних атак по сектору. До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 млн до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ. Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні