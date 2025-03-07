Росія пошкодила енергетичний обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Під час ранкового обстрілу Росія знову атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області, він пошкоджений, повідомила пресслужба 7 березня. Сьогодні РФ учергове націлилась на енергетичну й газову інфраструктуру в різних регіонах України.

Ключові факти

«Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК», – сказано в повідомленні.

ДТЕК робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки, попри небезпеку повторних обстрілів.

Контекст

Росія 7 березня знову завдала масованого ракетно-дронового обстрілу по енергетичній і газовій інфраструктурі в різних регіонах України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Зокрема, були атаковані обʼєкти газовидобутку холдингу ДТЕК у Полтавській області, вони припинили роботу.

Раніше група «Нафтогаз» повідомила, що її обʼєкти були знову атаковані ворогом, внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.

Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг упасти на 40% після російських ракетних атак по сектору. До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 млн до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ. Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.