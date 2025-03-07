Об’єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині припинили роботу після атаки РФ

Атаковані Росією 7 березня обʼєкти газовидобутку холдингу ДТЕК в Полтавській області припинили роботу, повідомила компанія. Росія вчергове атакувала енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.

Ключові факти

«Сьогодні вранці було атаковано обʼєкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині. Внаслідок завданих руйнувань об’єкти припинили роботу», – йдеться в його повідомленні.

Раніше група «Нафтогаз» повідомила, що її обʼєкти були знову атаковані ворогом, внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. «Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури групи «Нафтогаз», – сказано у повідомленні.

Контекст

Росія 7 березня знову завдала масованого ракетно-дронового обстрілу по енергетичній і газовій інфраструктурі в різних регіонах України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.Де можливо рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності РФ хоче залишити українців без світла і тепла, вважає міністр.

Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.