ЕС предложит G7 снизить ценовой порог на российскую нефть до $50 – Reuters

Европейский союз на этой неделе предложит странам G7 снизить ценовой порог на российскую нефть с $60 до $50 за баррель. Об этом 19 мая заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис накануне встречи министров финансов G7 в Канаде, пишет Reuters .

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Еврокомиссия поднимет этот вопрос в рамках 18-го пакета санкций, сказал Домбровскис. Хотя он не уточнил конкретную сумму нового предложения, европейские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, говорят, что ЕС выступает за снижение предела до $50.

«Да, мы озвучим это предложение на встрече», – подтвердил Домбровскис журналистам. Он добавил, что ожидает «интерес и обсуждения со стороны других партнеров G7».

ЕС рассчитывает, что новое предложение усилит санкционное давление на Россию и получит поддержку среди партнеров по G7.

Контекст

Ценовой порог на российскую нефть был введен в декабре 2022 года. Он запрещает торговлю российской нефтью, если цена превышает $60, а также запрещает судоходным, страховым и перестраховым компаниям обслуживать такие перевозки, если цена не соответствует лимиту. Цель таких мер – снизить доходы России, ограничив ее способность финансировать войну против Украины, не вызвав одновременно дефицита на мировом рынке.

Несмотря на санкции, Россия продолжает экспортировать нефть выше этого порога из-за так называемого «теневого флота» – танкеров, не пользующихся услугами западного страхования. Российская нефть Urals долго торговалась дороже $60.

Однако в апреле 2025 года ее стоимость упала ниже этого порога на фоне опасений глобального экономического замедления и объявленных пошлин США. Это создает окно возможностей для просмотра ценового лимита без дестабилизации рынка.