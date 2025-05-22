Росія різко скорочує витрати на ключові програми підтримки економіки через обвал нафтогазових доходів

Російська влада змушена урізати фінансування програм підтримки економіки через різке зниження нафтогазових доходів, які забезпечують третину держбюджету, пише «Коммерсант» . Мінфін РФ прогнозує, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 3,8 трлн рублів ($47,5 млрд) – це втричі більше за початкові оцінки.

Ключові факти

Уряд РФ скорочує бюджет програми розвитку авіапрому на 22% – з 101,2 млрд рублів до 78,8 млрд рублів.

Програма розвитку промисловості, яка передбачала зростання виробництва цивільних товарів на 40% до 2030 року, втратить 66,9 млрд рублів.

Фінансування автопрому скоротять на 35 млрд рублів, високотехнологічних галузей – на 46 млрд рублів, виробництва інноваційного транспорту – на 25 млрд рублів, суднобудування – на 12,6 млрд рублів.

На 9 млрд рублів зменшаться витрати на науково-дослідні та конструкторські роботи в цивільних галузях. Проєкт із розвитку промислових роботів втратить майже третину фінансування – 1,7 млрд рублів із 5,6 млрд.

Контекст

Скорочення відбувається через падіння нафтогазових доходів: у лютому–березні вони знизилися на 17% порівняно з минулим роком, за січень–квітень – на 10%, а в травні спад досяг 33%, за оцінками Reuters.

Ціна на російську нафту Urals становить $50–52 за барель, хоча бюджет розраховували на $70.

Сильний рубль (курс долара впав нижче 80 рублів проти планових 94,6) знизив рублеву ціну нафти до рівня нижче 4000 рублів за барель, що на третину менше від запланованого.

Мінфін РФ прогнозує, що дефіцит бюджету в 2025 році сягне 3,8 трлн рублів – це втричі більше за початкові оцінки та рекорд із часів пандемії.

Для покриття дефіциту розглядають можливість девальвації рубля до 100 за долар, але це може прискорити інфляцію, яку центробанк намагається стримати рекордною ставкою 21%. Резерви Фонду національного добробуту скоротилися до $40 млрд – мінімуму з 2008 року.

Спекуляції навколо погіршення економічного стану держави-агресора тривають із 2014 року, проте економічного краху досі не сталося. Чи дійсно економіка РФ знаходиться на порозі економічної катастрофи, читайте в розборі аналітичного відділу Forbes Ukraine.