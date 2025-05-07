Портрет российского кризиса. Что происходит с экономикой РФ через три года войны против Украины? Подробный разбор Forbes Ukraine

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Спекуляции вокруг ухудшения экономического состояния государства-агрессора продолжаются с 2014 года, однако экономического краха до сих пор не произошло. Действительно ли экономика РФ находится на пороге экономической катастрофы? Разбирался аналитический отдел Forbes Ukraine
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