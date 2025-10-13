Морской экспорт нефтепродуктов из России в сентябре снизился на 17,1% против августа – до 7,58 млн тонн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные подсчеты.

Подробности

Главной причиной сокращения стало снижение производства топлива на нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводах, поврежденных в результате атак украинских беспилотников.

Под удар попали, в частности, «Киришинефтеоргсинтез», Волгоградский НПЗ компании «Лукойл» и самарская группа предприятий «Роснефти». Из-за внеплановых простоев этих заводов экспорт горючего упал, тогда как поставки сырой нефти, напротив, увеличились, отмечают участники рынка.

В сентябре отгрузка нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Лугу сократилась на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем – до 4,36 млн тонн.

Экспорт через черноморские и азовские порты упал еще более существенно – на 23,2%, до 2,52 млн тонн. В то же время поставки из арктических портов Мурманск и Архангельск незначительно возросли – на 1,8%, до 30 200 тонн.

Через дальневосточные порты отгрузки сократились на 1,5% в месячном измерении – до 661 300 тонн.

Контекст

Летом Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пик атак пришелся на август: было поражено 14 НПЗ с суммарной мощностью 84,7 млн тонн в год, что составляет около трети общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

В сентябре кампания продолжилась, но масштаб целей возрос: за месяц под удары попали снова 14 заводов с общей мощностью примерно 121,6 млн тонн в год.

Больше о пораженных российских НПЗ и последствиях атак читайте в материале Forbes.