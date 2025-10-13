Морський експорт нафтопродуктів з Росії у вересні зменшився на 17,1% проти серпня – до 7,58 млн тонн. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі та власні підрахунки.

Деталі

Головною причиною скорочення стало зниження виробництва палива на кількох великих нафтопереробних заводах, пошкоджених унаслідок атак українських безпілотників.

Під удар потрапили, зокрема, «Киришинефтеоргсинтез», Волгоградський НПЗ компанії «Лукойл» та самарська група підприємств «Роснєфті». Через позапланові простої цих заводів експорт пального впав, тоді як постачання сирої нафти, навпаки, збільшилося, зазначають учасники ринку.

У вересні відвантаження нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Лугу скоротилося на 15,4% порівняно з попереднім місяцем – до 4,36 млн тонн.

Експорт через чорноморські та азовські порти впав ще суттєвіше – на 23,2%, до 2,52 млн тонн. Водночас постачання з арктичних портів Мурманськ і Архангельськ незначно зросло – на 1,8%, до 30 200 тонн.

Через далекосхідні порти відвантаження скоротилися на 1,5% у місячному вимірі – до 661 300 тонн.

Контекст

Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Пік атак припав на серпень: було уражено 14 НПЗ із сумарною потужністю 84,7 млн тонн на рік, що становить близько третини загальних нафтопереробних потужностей Росії.

У вересні кампанія продовжилася, але масштаб цілей зріс: за місяць під удари потрапили знову 14 заводів із загальною потужністю приблизно 121,6 млн тонн на рік.

Більше про уражені російські НПЗ та наслідки атак читайте у матеріалі Forbes.