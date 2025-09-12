У ніч на 12 вересня Ленінградську область атакували понад 30 безпілотників, що стало однією з наймасовіших атак на регіон з початку повномасштабної війни проти України. Під удар потрапив найбільший російський нафтоналивний порт «Приморск», розташований на Балтійському морі. Про це пише Moscow Times.
Деталі
- Зазначається, що внаслідок атаки на одному з суден спалахнула пожежа, також загоряння сталося на насосній станції в порту.
- Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила над регіоном 28 безпілотників. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що в порту «Приморск» ліквідовано займання на судні завдяки спрацюванню системи пожежогасіння, а згодом було усунуто і загоряння на насосній станції.
- За його словами, загрози затоплення чи розливу нафтопродуктів не було. Водночас жителі Ленінградської області та Санкт-Петербурга повідомляли про вибухи, які лунали в регіоні до сьомої ранку.
- У петербурзькому аеропорту «Пулково» було введено план «Ковер», який передбачає тимчасову зупинку прийому та відправлення літаків. Через це 28 рейсів затримали, 13 скасували, а 11 літаків відправили на запасні аеродроми. Також тимчасово припиняли роботу аеропорти в Іваново, Пскові, Ярославлі та Калузі, повідомила Росавіація.
Контекст
Порт «Приморск» розташований у Виборзькому районі Ленінградської області, за 5 км на південний схід від однойменного міста. Він є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи та відіграє ключову роль в експорті сирої нафти та дизельного пального. На території порту розміщено 18 резервуарів для зберігання нафти об’ємом по 50 000 тонн кожен, а також ємності для світлих нафтопродуктів та кілька резервуарів для аварійного скидання.
Порт обслуговує танкери дедвейтом до 150 000 тонн, а його річний вантажообіг становить близько 58 млн тонн.
