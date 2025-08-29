Число погибших в Киеве после российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 28 августа достигло 23, спасательные работы на месте удара по пятиэтажке в столице завершились. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главы МВД Игоря Клименко. 29 августа в Киеве День траура.

Подробности

На месте российского удара по жилому дому в Киеве в Дарницком районе завершились спасательные работы. Продолжается разбор разрушенных конструкций.

«В настоящее время известно о 22 погибших только в одном этом месте попадания, среди них четыре ребенка. Младшей девочке не исполнилось и трех лет. Мои соболезнования родным и близким погибших», – говорится в сообщении Зеленского.

Всего в ночь на 28 августа Россия убила 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба восьми человек, еще 53 ранены.

Прямой язык

«Россия должна отвечать за этот удар, как и за все остальные удары по нашему государству, по нашим людям и по всем стараниям мира завершить эту войну. […] Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны «двадцатки» обладают этой силой», – заявил Владимир Зеленский.

Спасательные работы на месте попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева. Фото: пресс-служба президента Украины Спасательные работы на месте попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева. Фото: пресс-служба президента Украины Спасательные работы на месте попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева. Фото: пресс-служба президента Украины Спасательные работы на месте попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева. Фото: пресс-служба президента Украины Спасательные работы на месте попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева. Фото: пресс-служба президента Украины Спасательные работы на месте попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева. Фото: пресс-служба президента Украины Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Россия 28 августа совершила один из самых больших комбинированных ударов по Украине. Больше всего пострадал Киев.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, такая атака демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин выбирает вместо мира баллистику.

В общей сложности силы ПВО сбили 26 из 31 ракеты и 563 из 598 БпЛА над Украиной ночью: 563/598 – БпЛА разных типов; 1/2 – «Кинжалов»; 7/9 – «Искандеров-М/KN-23»; 18/20 – крылатых Х-101. Ракеты и БпЛА попали в 13 локаций, падение обломков зафиксировано в 26 местах.