Кількість загиблих у Києві після російської ракетно-дронової атаки в ніч на 28 серпня досягнула 23, рятувальні роботи на місці удару по пʼятиповерхівці у столиці завершилися. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді голови МВС Ігоря Клименка. 29 серпня у Києві День жалоби.

Деталі

На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій.

«На цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Загалом у ніч на 28 серпня Росія вбила 23 людини у Києві. Досі залишається невідомою доля вісьмох людей, ще 53 – поранені.

Пряма мова

«Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну. […] Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни «двадцятки» мають цю силу», – заявив Володимир Зеленський.

Контекст

Росія 28 серпня здійснила один із найбільших комбінованих ударів по Україні. Найбільше постраждав Київ.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака демонструє, що російський диктатор Володимир Путін обирає замість миру балістику.

Загалом сили ППО збили 26 з 31 ракети та 563 з 598 БпЛА над Україною вночі: 563/598 – БпЛА різних типів; 1/2 – Кинджалів; 7/9 – Іскандерів-М/KN-23; 18/20 – крилатих Х-101. Ракети та БпЛА влучили у 13 локацій, падіння уламків зафіксоване у 26 місцях.