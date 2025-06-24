Россия ударила баллистикой по Днепру, повредив гражданскую инфраструктуру и поезд «Одесса – Запорожье». Городской глава Борис Филатов сообщил , что погиб один человек.

Подробности

«Повреждены 14 школ и детских садов, а также городская больница и поликлиника. Значительные разрушения понес частный сектор. Предварительно известно об одном погибшем», – написал Филатов.

Поврежден поезд №52 «Одесса – Запорожье», сообщила пресс-служба «Укрзализныци». «Жертв среди пассажиров и работников поезда, возле которого произошло попадание вражеской ракеты, нет. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь», – добавили в УЗ.

Для перевозки пассажиров в Запорожье «Укрзализныця» организовала дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра примерно в 13:00.

В видео, обнародованном главой Офиса президента Андреем Ермаком, видно, как поезд проезжает мимо предприятия, которое стало объектом удара. В вагонах выбиты окна.

В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание, сообщил руководитель обладминистрации Сергей Лысак. «Попал агрессор и по городу Самар. Подробности уточняем. Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие», – добавил глава ОВА.

Контекст

В ночь с 23 на 24 июня, начиная с 22:00, враг совершил атаку 97 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, запущенными по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированная территория Крым).

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

На 08:00 противовоздушная оборона уничтожила 78 вражеских БПЛА типа Shahed и других типов на востоке, юге и севере Украины. Из них 63 дрона сбиты огневыми средствами, а 15 – потеряны или подавлены с помощью РЭБ. Зафиксировано попадание вражеских ударных БПЛА в шести локациях.