Росія вдарила балістикою по Дніпру, пошкодивши цивільну інфраструктуру і поїзд Одеса-Запоріжжя. Міський голова Борис Філатов повідомив , що загинула одна людина.

Деталі

«Пошкоджено 14 шкіл і дитячих садків, а також міську лікарню та поліклініку. Значних руйнувань зазнав приватний сектор. Попередньо відомо про одного загиблого», – написав Філатов.

Понівечено поїзд №52 Одеса-Запоріжжя, повідомила пресслужба «Укрзалізниці». «Жертв серед пасажирів і працівників поїзда біля якого сталася влучання ворожої ракети немає. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога» – додали в УЗ.

Для перевезення пасажирів до Запоріжжя «Укрзалізниця» організувала додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра приблизно о 13:00.

У відео, оприлюдненому головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, видно, як поїзд проїжджає повз підприємство, що стало обʼєктом удару. У вагонах вибито вікна.

У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, повідомив керівник обладміністрації Сергій Лисак. «Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», – додав очільник ОВА.

Контекст

У ніч із 23 на 24 червня, починаючи з 22:00, ворог здійснив атаку 97 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, запущеними з напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупована територія Криму), повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 78 ворожих БПЛА типу Shahed та інших типів на сході, півдні й півночі України. З них 63 дрони збито вогневими засобами, а 15 — втрачено або подавлено за допомогою РЕБ. Зафіксовано влучання ворожих ударних БПЛА у шести локаціях.