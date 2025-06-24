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Росія вдарила балістикою по Дніпру: є жертви, пошкоджено поїзд Одеса-Запоріжжя (фото, відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Росія вдарила балістикою по Дніпру, пошкодивши цивільну інфраструктуру і поїзд Одеса-Запоріжжя. Міський голова Борис Філатов повідомив, що загинула одна людина.

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Деталі 

  • «Пошкоджено 14 шкіл і дитячих садків, а також міську лікарню та поліклініку. Значних руйнувань зазнав приватний сектор. Попередньо відомо про одного загиблого», – написав Філатов.
  • Понівечено поїзд №52 Одеса-Запоріжжя, повідомила пресслужба «Укрзалізниці». «Жертв серед пасажирів і працівників поїзда біля якого сталася влучання ворожої ракети немає. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога» – додали в УЗ.
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є жертви, пошкоджено поїзд Одеса-Запоріжжя (фото, відео) /Фото 1
  • Для перевезення пасажирів до Запоріжжя «Укрзалізниця» організувала додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра приблизно о 13:00.
  • У відео, оприлюдненому головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, видно, як поїзд проїжджає повз підприємство, що стало обʼєктом удару. У вагонах вибито вікна.
  • У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, повідомив керівник обладміністрації Сергій Лисак. «Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі», – додав очільник ОВА.

Контекст

У ніч із 23 на 24 червня, починаючи з 22:00, ворог здійснив атаку 97 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, запущеними з напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупована територія Криму), повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 78 ворожих БПЛА типу Shahed та інших типів на сході, півдні й півночі України. З них 63 дрони збито вогневими засобами, а 15 — втрачено або подавлено за допомогою РЕБ. Зафіксовано влучання ворожих ударних БПЛА у шести локаціях.

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