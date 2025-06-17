В ночь на 17 июня Россия атаковала Киев ракетами и БПЛА, воздушная тревога в Киеве длилась около девяти часов. В результате обстрела 14 погибших и 60 пострадавших, сообщает ГСЧС. В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд.