В ночь на 17 июня Россия атаковала Киев ракетами и БПЛА, воздушная тревога в Киеве длилась около девяти часов. В результате обстрела 14 погибших и 60 пострадавших, сообщает ГСЧС. В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд.
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Ключевые факты
- По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, этой ночью в Киеве и окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики. «Характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами – от верхних этажей до подвального помещения», – сказал он.
- В частности, в Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома, где было 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются.
- Еще в одном доме этого района произошел пожар, выбиты окна, здание повреждено, сообщил городской глава Виталий Кличко.
- Также повреждено общежитие университета КАИ в результате падения обломков, сообщила временная руководительница Киевского авиационного института Ксения Семенова.
- В Дарницком районе повреждены несколько квартир в многоэтажке в результате пожара, выбиты окна в детском саду. Повреждены вагоны поезда «Дарница – Львов».
- В Шевченковском районе зафиксирован пожар на верхних этажах жилого дома и повреждено общежитие, выбиты окна в соседних домах.
- В подъезд многоэтажки в Киеве было прямое попадание баллистической ракеты, уточнил глава МВД Игорь Клименко. «Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас они находятся в горячей стадии. Максимально быстро мы должны разобрать завалы, чтобы постараться спасти людей, которые, возможно, находятся под этими завалами», – добавил он.
- По словам Клименко, это был один из самых массированных обстрелов Киева за все время полномасштабной войны.
- В общей сложности 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. В их числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры. На местах работают спасатели, полицейские, медики.
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