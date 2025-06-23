Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Россия во время атаки на Киев уничтожила офис сети «Сырное Королевство» (фото)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes
Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Сеть магазинов голландских сыров «Сырное Королевство» потеряла офис в Киеве в результате российской атаки 23 июня, говорится в сообщении компании. Все серверы с базами данных и документы компании сгорели. Совладелица «Сырного Королевства» Любовь Николаева сообщила Forbes Ukraine, что компания еще не оценила ущерб в результате обстрела.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Ключевые факты

  • «Сегодня российские «Шахеды» уничтожили наш офис. К счастью, в тот момент сотрудников в нем не было. Все живы – и это главное. Офис выгорел дотла», – сообщила компания и обнародовала фото последствий.
Россия во время атаки на Киев уничтожила офис сети «Сырное Королевство» (фото) /Фото 1

Фото: «Сырное Королевство»

Россия во время атаки на Киев уничтожила офис сети «Сырное Королевство» (фото) /Фото 2

Фото: «Сырное Королевство»

Россия во время атаки на Киев уничтожила офис сети «Сырное Королевство» (фото) /Фото 3

Фото: «Сырное Королевство»

Россия во время атаки на Киев уничтожила офис сети «Сырное Королевство» (фото) /Фото 4

Фото: «Сырное Королевство»

Предыдущий слайд
Следующий слайд
  • В офисе компании сгорели все серверы с базами данных и документы, поэтому сейчас в работе есть «определенные неудобства», поскольку «многие процессы приходится делать вручную».
  • В то же время магазины сети – 48 команд, 250 работников по всей стране – продолжают работу.
  • «Мы восстановим все, что разрушено», – заявила компания.
  • Совладелица «Сырного Королевства» Любовь Николаева сообщила Forbes Ukraine, что компания еще не оценила ущерб от атаки. Она напомнила, что компания работала без прибыли последний год, постоянно фиксируя убытки и прилеты в торговые точки, поэтому вопрос не в оценке потерь, а необходимости инвестиций на восстановление.
  • «Мы потеряли все. Все рабочие места, все компьютеры, а самое главное – серверы, а значит, все бизнес-процессы и управляемость бизнесом», – сказала она.

Контекст

В ночь на 23 июня и утром РФ атаковала столицу ракетами и БПЛА. В Шевченковском районе разрушен один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели припаркованные рядом машины. Также выбиты окна в еще семи домах района. В Святошинском районе повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро.

В Соломенском и Голосеевском районах подверглись разрушению бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах. В Дарницком районе поврежден частный дом.

По состоянию на 14:30 было известно о девяти погибших и 33 пострадавших, из них 25 – в Шевченковском районе.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні