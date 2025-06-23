Россия во время атаки на Киев уничтожила офис сети «Сырное Королевство» (фото)

Сеть магазинов голландских сыров «Сырное Королевство» потеряла офис в Киеве в результате российской атаки 23 июня, говорится в сообщении компании. Все серверы с базами данных и документы компании сгорели. Совладелица «Сырного Королевства» Любовь Николаева сообщила Forbes Ukraine, что компания еще не оценила ущерб в результате обстрела.

Ключевые факты

«Сегодня российские «Шахеды» уничтожили наш офис. К счастью, в тот момент сотрудников в нем не было. Все живы – и это главное. Офис выгорел дотла», – сообщила компания и обнародовала фото последствий.

Фото: «Сырное Королевство» Фото: «Сырное Королевство» Фото: «Сырное Королевство» Фото: «Сырное Королевство» Предыдущий слайд Следующий слайд

В офисе компании сгорели все серверы с базами данных и документы, поэтому сейчас в работе есть «определенные неудобства», поскольку «многие процессы приходится делать вручную».

В то же время магазины сети – 48 команд, 250 работников по всей стране – продолжают работу.

«Мы восстановим все, что разрушено», – заявила компания.

Совладелица «Сырного Королевства» Любовь Николаева сообщила Forbes Ukraine, что компания еще не оценила ущерб от атаки. Она напомнила, что компания работала без прибыли последний год, постоянно фиксируя убытки и прилеты в торговые точки, поэтому вопрос не в оценке потерь, а необходимости инвестиций на восстановление.

«Мы потеряли все. Все рабочие места, все компьютеры, а самое главное – серверы, а значит, все бизнес-процессы и управляемость бизнесом», – сказала она.

Контекст

В ночь на 23 июня и утром РФ атаковала столицу ракетами и БПЛА. В Шевченковском районе разрушен один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели припаркованные рядом машины. Также выбиты окна в еще семи домах района. В Святошинском районе повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро.

В Соломенском и Голосеевском районах подверглись разрушению бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах. В Дарницком районе поврежден частный дом.

По состоянию на 14:30 было известно о девяти погибших и 33 пострадавших, из них 25 – в Шевченковском районе.