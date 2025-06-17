Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

РФ атаковала дронами подразделение ДТЭК, ранены два энергетика

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Россия атаковала FPV-дронами Днепропетровскую область, в частности обстреляла подразделение группы ДТЭК. Об этом сообщили в энергохолдинге 17 июня.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Подробности

  • «Двое наших сотрудников получили ранения», – отметили в ДТЭК.
  • На место происшествия быстро прибыли сотрудники ГСЧС и медицинские работники.
  • «Наши энергетики получают всю необходимую медицинскую помощь», – заверили в компании.

Контекст

В 2024 году Россия совершила 13 масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся значительные повреждения теплоэлектростанциям «ДТЭК Энерго». С начала полномасштабной войны ТЭС компании потерпели 205 вражеских ударов. В результате этих атак 56 энергетиков получили ранения, а четыре погибли.

Для возобновления деятельности «ДТЭК Энерго» вложила 3,6 млрд грн в ремонт теплоэлектростанций и 7,5 млрд грн в развитие угледобычи в Украине.

В 2025 году компания направила около 720 млн грн на восстановление и ремонт ТЭС, поврежденных из-за российских обстрелов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні