Россия атаковала FPV-дронами Днепропетровскую область, в частности обстреляла подразделение группы ДТЭК. Об этом сообщили в энергохолдинге 17 июня.

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«Двое наших сотрудников получили ранения», – отметили в ДТЭК.

На место происшествия быстро прибыли сотрудники ГСЧС и медицинские работники.

«Наши энергетики получают всю необходимую медицинскую помощь», – заверили в компании.

Контекст

В 2024 году Россия совершила 13 масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся значительные повреждения теплоэлектростанциям «ДТЭК Энерго». С начала полномасштабной войны ТЭС компании потерпели 205 вражеских ударов. В результате этих атак 56 энергетиков получили ранения, а четыре погибли.

Для возобновления деятельности «ДТЭК Энерго» вложила 3,6 млрд грн в ремонт теплоэлектростанций и 7,5 млрд грн в развитие угледобычи в Украине.

В 2025 году компания направила около 720 млн грн на восстановление и ремонт ТЭС, поврежденных из-за российских обстрелов.