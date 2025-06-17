Россия атаковала FPV-дронами Днепропетровскую область, в частности обстреляла подразделение группы ДТЭК. Об этом сообщили в энергохолдинге 17 июня.
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- «Двое наших сотрудников получили ранения», – отметили в ДТЭК.
- На место происшествия быстро прибыли сотрудники ГСЧС и медицинские работники.
- «Наши энергетики получают всю необходимую медицинскую помощь», – заверили в компании.
Контекст
В 2024 году Россия совершила 13 масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся значительные повреждения теплоэлектростанциям «ДТЭК Энерго». С начала полномасштабной войны ТЭС компании потерпели 205 вражеских ударов. В результате этих атак 56 энергетиков получили ранения, а четыре погибли.
Для возобновления деятельности «ДТЭК Энерго» вложила 3,6 млрд грн в ремонт теплоэлектростанций и 7,5 млрд грн в развитие угледобычи в Украине.
В 2025 году компания направила около 720 млн грн на восстановление и ремонт ТЭС, поврежденных из-за российских обстрелов.
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