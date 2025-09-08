Forbes Digital підписка
Россия ударила по объекту тепловой генерации в Киевской области

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
В ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку на один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

  • В ведомстве заявили, что объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура – не военные цели, однако враг сознательно атакует критическую гражданскую инфраструктуру.
  • «Цель очевидна – нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы», – отметили в Минэнерго.
  • В настоящее время энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий обстрелов. Министерство энергетики будет сообщать о любых изменениях в энергоснабжении дополнительно.

Контекст

В ночь с 7 на 8 сентября враг совершил массированную атаку, использовав 142 ударных беспилотника, в частности Shahed, «Гербера» и другие типы БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Атака осуществлялась с направлений Брянска, Орла, Приморско-Ахтарского (РФ) и Чауды (временно оккупированной территории Крыма). Более 100 из них составляли дроны типа Shahed.

Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 8 сентября: противовоздушной обороной уничтожено или подавлено 112 вражеских БпЛА (Shahed, «Гербера» и других типов) в северных, южных, восточных и центральных регионах Украины. Зафиксировано попадание 26 ударных беспилотников в семи разных локациях. Обломки сбитых дронов упали на одной локации.

