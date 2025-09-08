У ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один із об’єктів теплової генерації в Київській області. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Деталі

У відомстві заявили, що об’єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, а також газова інфраструктура не є військовими цілями, але ворог свідомо атакує критичну цивільну інфраструктуру.

«Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи», – зазначили в Міненерго.

Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Міністерство енергетики повідомлятиме про будь-які зміни в енергопостачанні додатково.

Контекст

У ніч із 7 на 8 вересня ворог здійснив масовану атаку, використавши 142 ударні безпілотники, зокрема Shahed, «Гербера» та інші типи БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Напад відбувався з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (тимчасово окупованої території Криму). Понад 100 із них становили дрони типу Shahed.

Для відбиття атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), операторів безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 8 вересня: протиповітряною обороною знищено або подавлено 112 ворожих БПЛА (Shahed, «Гербера» та інших типів) у північних, південних, східних і центральних регіонах України. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників у семи різних локаціях. Уламки збитих дронів впали на одній локації.