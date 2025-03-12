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Россия ударила по складу логистической фирмы Delivery в Сумах (фото)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В ходе атаки российских войск 11 марта около 23:00 было зафиксировано прямое попадание в склад логистической компании Delivery в Сумах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Подробности

  • Обошлось без пострадавших, однако часть грузов, преимущественно для клиентов из Глухова и Шостки, была повреждена или потеряна, сообщили в Delivery.
  • Компания обещает полностью возместить ущерб и напоминает о важности страхования груза на полную стоимость для гарантии компенсации.
Россия ударила по складу логистической фирмы Delivery в Сумах (фото) /Фото 1

Последствия обстрела Фото: Facebook компании Delivery

Россия ударила по складу логистической фирмы Delivery в Сумах (фото) /Фото 2

Последствия обстрела Фото: Facebook компании Delivery

Россия ударила по складу логистической фирмы Delivery в Сумах (фото) /Фото 3

Последствия обстрела Фото: Facebook компании Delivery

Facebook компании Delivery

Последствия обстрела Фото: Facebook компании Delivery Фото Facebook компании Delivery

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Контекст

За прошедшие сутки российские войска 81 раз обстреляли Сумскую область, всего прозвучало 194 взрыва. По данным ОВА, в Миропольской общине один человек получил ранения.

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