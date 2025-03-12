Россия ударила по складу логистической фирмы Delivery в Сумах (фото)

В ходе атаки российских войск 11 марта около 23:00 было зафиксировано прямое попадание в склад логистической компании Delivery в Сумах. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Подробности
- Обошлось без пострадавших, однако часть грузов, преимущественно для клиентов из Глухова и Шостки, была повреждена или потеряна, сообщили в Delivery.
- Компания обещает полностью возместить ущерб и напоминает о важности страхования груза на полную стоимость для гарантии компенсации.
Контекст
За прошедшие сутки российские войска 81 раз обстреляли Сумскую область, всего прозвучало 194 взрыва. По данным ОВА, в Миропольской общине один человек получил ранения.
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