Україна наступного тижня організує європейський трек переговорів про гарантії безпеки, Росія хоче затягнути зустріч лідерів і уникнути санкцій, ідея «буферної зони» – нереалістична. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня. Forbes Ukraine вибрав головне.
Деталі
- Європейський трек гарантій безпеки. Україна наступного тижня організує зустрічі на рівні лідерів у Європі, щоб узгодити позиції щодо гарантій безпеки. Зеленський наголосив, що формат має бути подібний до 5 статті НАТО. «Хочеться, щоб ми йшли одним шляхом, розуміли одне одного. Тому, думаю, ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей […] Ми хочемо юридично зобовʼязуючі гарантії безпеки, ми не хочемо другого Будапештського меморандуму, ми не хочемо мінські угоди. Ми хочемо серйозний документ», – сказав президент.
- Прискорення програми PURL і підтримка США. Україна хоче швидшого запуску програми PURL для закупівлі американської зброї, у якій вже беруть участь кілька європейських країн і Канада. Українська делегація цього тижня працює у США над координацією зустрічей із новою адміністрацією. «Ми хочемо, щоб цей коридор працював трішки швидше. Це питання №1», – наголосив Зеленський.
- Росія намагається затягнути переговори. За словами президента, Кремль через медіа запускає сигнали про «новий рівень перемовин», щоб відтермінувати зустрічі лідерів і послабити санкційний тиск. «Це відтермінування штучне, тому що вони хочуть показати США, що вони конструктивні. Вони не конструктивні, на жаль, бо люди гинуть», – сказав Зеленський.
- Три напрями постачання зброї. Система гарантій безпеки передбачає три напрями постачання озброєнь: українське виробництво (зокрема дрони), європейські потужності (ППО, артилерія) та американська зброя через програму PURL. «Перший трек – наше виробництво. Другий – європейське. Третій – американська зброя через НАТО», – пояснив президент.
- «Буферна зона». Зеленський розкритикував ідеї про створення буферної зони між українською та російською арміями. Він зазначив, що через розвиток технологій така зона вже існує у вигляді дистанції, зумовленої застосуванням дронів. «Сьогодні важка зброя і так перебуває 10 плюс кілометрів одна від одної, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю «мертвою зоною», вже існує», – заявив президент.
- Ситуація на фронті. Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де Росія концентрує до 100 000 військових, заявив Зеленський. Водночас ЗСУ проводять активні дії на Харківщині, Донеччині, Куп’янському напрямку, триває витіснення ворога на Сумщині, а на Запоріжжі ситуація небезпечна через накопичення десантних сил ворога. «Вони готують у будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо», – сказав Зеленський.
