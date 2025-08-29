Україна наступного тижня організує європейський трек переговорів про гарантії безпеки, Росія хоче затягнути зустріч лідерів і уникнути санкцій, ідея «буферної зони» – нереалістична. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня. Forbes Ukraine вибрав головне.