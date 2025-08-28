В результате российских обстрелов Киева в ночь на 28 августа был уничтожен фармацевтический склад компании СП «Оптима-Фарм, ЛТД». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

«В результате атаки уничтожено складское помещение и запасы медикаментов. К счастью, никто не пострадал», – отметили в сообщении.

В компании добавили, что оценка ущерба и последствий обстрела будет завершена в ближайшее время.

Контекст

Совместное украинско-эстонское предприятие «Оптима-Фарм» является одним из ведущих поставщиков лекарственных средств и медицинских товаров в Украине. Компания сотрудничает с более чем 500 украинскими и международными производителями.

Вместе с «БаДМ» они являются крупнейшими игроками на рынке оптовой торговли лекарствами, контролируя в 2022–2023 годах более 85% рынка. По данным YouControl, выручка «Оптима-Фарм», принадлежащей Андрею Губскому, в прошлом году превысила 69 млрд грн.