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АМКУ рассматривает дело о поглощении аптечной сети D.S. владельцем сети «Аптека Доброго дня»

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

аптека D.S. /Shutterstock

АМКУ рассматривает поглощение аптек D.S. владельцем «Аптек Доброго дня» Фото Shutterstock

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение трех дел относительно контроля компанией «Фарма-Сити» Игоря Червоненко над «Маркет Универсал ЛТД», «Макрус ЛТД» и «Медоборы Фарм». Об этом говорится в сообщении комитета от 13 марта. «Маркет Универсал ЛТД» управляет сетью аптек D.S. и владеет ее торговой маркой.

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Подробности

  • Каждое дело касается получения «Фармой-Сити» контрольного пакета в указанных компаниях, что даст ей более 50% голосов в их органах управления.
  • Владельцами ООО «Фарма-Сити» является кипрская компания «Фарминвест Холдингз Лимитед» с долей 99,5% и ООО «Аптека Доброго Дня» с долей 0,5%, свидетельствуют данные YouControl. Конечным бенефициарным владельцем компании является Игорь Червоненко, имеющий 69,13% косвенного контроля.

Контекст

Сеть аптек D.S. создана «Маркет Универсал» в 1992 году. Ее совладельцы – Олег Никулишин, Сергей Дихтярь и Николай Шморгай, по данным YouControl. С мая 2024-го 12,5% доли получила Анастасия Романова и 24% – ООО «Холдерс Фарм».

Сеть «Аптека Доброго Дня» развивает компания «Фармастор», а владельцем бренда является «Фарминвест Холдингз Лимитед», также принадлежащий Червоненко.

По состоянию на октябрь 2024 года сеть D.S. имела 380 аптек, «Аптек Доброго Дня» – 738, свидетельствуют данные Proxima Research.

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