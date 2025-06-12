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Россия разрушила склады с камышом и оборудование для обработки в Одесской области (фото)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В ночь на 12 июня Россия атаковала юг Одесской области, в результате обстрела разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пострадавших нет.

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Ключевые факты

  • В результате вражеской атаки на Одесскую область разрушены склады с камышом и оборудованием.
  • По данным ГСЧС, огонь охватил помещение, технику – уничтожены два комбайна и грузовик.
  • ГСЧС вместе с местными пожарными ликвидировали пожар.
Россия разрушила склады с камышом и оборудование для обработки в Одесской области (фото) /Фото 1

Фото: ГСЧС Одесской области

Россия разрушила склады с камышом и оборудование для обработки в Одесской области (фото) /Фото 2

Фото: ГСЧС Одесской области

Россия разрушила склады с камышом и оборудование для обработки в Одесской области (фото) /Фото 3

Фото: ГСЧС Одесской области

Россия разрушила склады с камышом и оборудование для обработки в Одесской области (фото) /Фото 4

Фото: ГСЧС Одесской области

Россия разрушила склады с камышом и оборудование для обработки в Одесской области (фото) /Фото 5

Фото: ГСЧС Одесской области

Россия разрушила склады с камышом и оборудование для обработки в Одесской области (фото) /Фото 6

Фото: ГСЧС Одесской области

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  • Всего ночью Россия атаковала Украину 63 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основные направления воздушного удара – Харьковская, Донецкая и Одесская области, сообщили Воздушные силы ВСУ. Противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях, падение сбитых (обломков) – в четырех локациях.

Контекст

В ночь на 10 июня Россия совершила массированную атаку на Украину, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская области. В результате обстрелов возникло 19 пожаров.

Всего ночью Россия атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. В частности, 315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, двумя баллистическими ракетами KN-23 и пятью крылатыми ракетами «Искандер-К». Противовоздушной обороной обезврежены 284 средства воздушного нападения.

В результате обстрела 10 июня поврежден памятник национального значения – Софийский собор в Киеве, также повреждена Одесская киностудия.

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