В ночь на 10 июня Россия атаковала Украину ударными дронами, больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина, сообщает ГСЧС. В результате обстрелов произошло 19 пожаров, четыре из них еще тушат. По словам президента Владимира Зеленского, ночью произошел один из самых больших ударов по Киеву.