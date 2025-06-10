В ночь на 10 июня Россия атаковала Украину ударными дронами, больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина, сообщает ГСЧС. В результате обстрелов произошло 19 пожаров, четыре из них еще тушат. По словам президента Владимира Зеленского, ночью произошел один из самых больших ударов по Киеву.
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Ключевые факты
- Всего ночью Россия атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. В частности, 315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, двумя баллистическими ракетами KN-23 и пятью крылатыми ракетами «Искандер-К». Противовоздушной обороной обезврежены 284 средства воздушного нападения, 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локационно потеряны, сообщили Воздушные силы ВСУ.
- Основным направлением удара была столица. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- Президент Владимир Зеленский назвал ночную атаку «одним из самых больших ударов по Киеву» и добавил, что мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина. «Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны, и кого Россия проигнорировала. Необходимо жесткое давление ради мира», – подчеркнул он.
- По данным КГВА, повреждения получили семь районов Киева. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения.
- По состоянию на 6:00 известно о четырех пострадавших в столице в результате ночной атаки. Всех медики госпитализировали.
- В Оболонском районе значительные повреждения получили квартиры в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей.
- В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра.
- В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно.
- В Подольском районе – падение обломков дронов возле АЗС.
- В Соломенском районе в результате атаки БпЛА поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома.
- В Шевченковском районе поврежден продуктовый рынок.
- К тушению пожаров, возникших в результате ночной атаки, привлекли вертолет.
- В Киевской области в результате ночной атаки беспилотниками и ракетами повреждены частные дома, горели автомобили, сообщает глава ОВА Николай Калашник. По состоянию на 4:00 последствия обстрела зафиксировали в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области.
- В ночь на 10 июня вооруженные силы РФ также атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 10 БПЛА.
- В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы – острая реакция на стресс.
- Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.
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