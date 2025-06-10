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Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия повреждены в результате атаки РФ (фото)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В результате российских обстрелов в ночь на 10 июня поврежден памятник национального значения – Софийский собор в Киеве, сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Также повреждение получила Одесская киностудия.

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Ключевые факты

  • По словам министра, в столице поврежден Софийский собор. Взрывная волна повлекла за собой разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. «Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности… Этот храм XI века – это душа всей Украины», – отметил Точицкий.
Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия повреждены в результате атаки РФ (фото) /Фото 1

Фото: Николай Точицкий

Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия повреждены в результате атаки РФ (фото) /Фото 2

Фото: Николай Точицкий

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  • Кроме того, Россия атаковала и культурное наследие в Одессе. Ночью пострадала Одесская киностудия, там повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.
  • «Полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко» – национальному проекту о самом известном украинском режиссёре», – добавил министр.
Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия повреждены в результате атаки РФ (фото) /Фото 3

Фото: Николай Точицкий

Контекст

В ночь на 10 июня Россия совершила массированную атаку на Украину, больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина. В результате обстрелов произошло 19 пожаров. По словам президента Владимира Зеленского, ночью произошел один из самых больших ударов по Киеву.

В общей сложности ночью Россия атаковала Украину 322-мя средствами воздушного нападения.

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