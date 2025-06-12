У ніч на 12 червня Росія атакувала південь Одеської області, внаслідок обстрілу зруйновані склади з очеретом і обладнанням для його обробки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Постраждалих немає.
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Ключові факти
- У результаті ворожої атаки на Одещину зруйновані склади з очеретом і обладнанням.
- За даними ДСНС, вогонь охопив приміщення, техніку – знищено два комбайни та вантажівку.
- ДСНС разом із місцевими вогнеборцями ліквідували пожежу.
- Загалом уночі Росія атакувала Україну 63 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях, падіння збитих (уламків) – у чотирьох локаціях.
Контекст
У ніч на 10 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж. За словами президента Володимира Зеленського, вночі відбувся один із найбільших ударів по Києву.
Загалом вночі Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Зокрема 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, двома балістичними ракетами KN-23 і пʼятьма крилатими ракетами «Іскандер-К». Протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу.
Внаслідок обстрілу 10 червня пошкоджена пам’ятка національного значення – Софійський собор у Києві, також пошкодження отримала Одеська кіностудія.
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