ДТЭК Энерго в первом полугодии 2025 года инвестировала около 4 млрд грн в ремонт и восстановление теплоэлектростанций, поврежденных из-за массированных атак. Это превышает общие инвестиции за 2024 год, сообщила пресс-служба компании.

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Ремонтные работы продолжаются непрерывно. В компании уверяют, что значительная часть задач уже выполнена, но впереди еще много работы.

«Наши специалисты восстанавливают не только технику, но и гарантируют стабильность тепловой генерации и энергосистемы в целом. Электроэнергия – это основа жизни, и мы делаем все, чтобы она была доступна даже в самые сложные времена», – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Контекст

С начала полномасштабной войны ТЭС ДТЭК Энерго получили 205 ударов. Только за прошлый год энергетическая инфраструктура Украины пережила 13 масштабных атак. С февраля 2022 года в результате обстрелов ТЭС пострадали 56 энергетиков компании, из них четверо погибли.

В прошлом году компания инвестировала 3,6 млрд грн в восстановление ТЭС и 7,5 млрд грн в поддержку угледобычи в Украине, укрепляя надежность тепловой генерации и устойчивость энергосистемы страны.