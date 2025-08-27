Росія зруйнувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області, але працівники не постраждали. Про це йдеться у повідомленні компанії від 27 серпня.

Деталі

«Будівля зруйнована, обладнання зазнало значних пошкоджень. Усі працівники зміни вціліли. Пожежу ліквідували рятувальники», – повідомили в компанії.

У ДТЕК наголошують, що це не перший масштабний удар по фабриці, яка постачала вугілля для теплової генерації України. Наразі збагачувальні потужності підприємства виведено з ладу, а робота повністю зупинена.

Контекст

У 2024 році Росія здійснила 13 масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України, серйозно пошкодивши теплоелектростанції «ДТЕК Енерго». З початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали 205 ударів ворога. Внаслідок атак 56 енергетиків були поранені, четверо загинули.

Для відновлення роботи «ДТЕК Енерго» інвестувала 3,6 млрд грн у ремонт теплоелектростанцій і 7,5 млрд грн у розвиток вуглевидобутку в Україні.