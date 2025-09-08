В результате ракетного удара по Киеву 7 сентября производство кондитерской Kremova полностью разрушено, сообщили в компании на Facebook-странице .

Подробности

Производство Kremova размещалось на улице Экскаваторной в Киеве. Площадь помещений достигала 400 кв. м.

«Утрачено абсолютно все – от профессионального оборудования до офиса и автомобилей», – рассказали Forbes Ukraine в пресс-службе Kremova. Точную сумму ущерба в компании еще подсчитывают.

«Сейчас мы аккумулируем силы, чтобы возобновить деятельность, сохранить команду и не оставить клиентов без продукта», – отметили в компании.

Заведение на ул. Бассейной в Киеве, открывшееся в январе этого года, работает, но временно не предлагает сладостей и десертов.

Владелица кондитерской – Анна Потапова, по данным YouControl.

Контекст

Россия в ночь на 7 сентября запустила по территории Украины рекордные 818 воздушных целей. Этот ракетно-дроновый удар стал первым с начала полномасштабного вторжения, когда в столице погибли люди и произошло попадание в правительственное здание.

В ночь на 28 августа из-за массированного российского удара по Киеву пострадало одно из заведений сети кафе-кондитерских Honey.