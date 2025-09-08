Підписка від 49 грн
Російська ракета знищила виробництво кондитерської Kremova у Києві

Юлія Бугайова
Forbes

1 хв читання

Зруйновано виробництво Kremova /Instagram-сторінка Kremova

«Втрачено абсолютно все – від професійного обладнання до офісу та автомобілів», – розповіли Forbes Ukraine у пресслужбі Kremova. Фото Instagram-сторінка Kremova

Внаслідок ракетного удару по Києву 7 вересня виробництво кондитерської Kremova повністю зруйноване, повідомили у компанії на Facebook-сторінці.

Деталі

  • Виробництво Kremova розташовувалося на вулиці Екскаваторній у Києві. Площа приміщень сягала 400 кв. м.
  • «Втрачено абсолютно все – від професійного обладнання до офісу та автомобілів», – розповіли Forbes Ukraine в пресслужбі Kremova. Точну суму збитків у компанії ще підраховують.
  • «Зараз ми акумулюємо сили, щоб відновити діяльність, зберегти команду та не залишити клієнтів без продукту», – зазначили у компанії.
  • Заклад на вул. Басейній у Києві, який відкрився у січні цього року, працює, але тимчасово не пропонує солодощів і десертів.
  • Власниця кондитерської – Анна Потапова, за даними YouControl.

Контекст

Росія в ніч на 7 вересня запустила по території Україні рекордні 818 повітряних цілей. Цей ракетно-дроновий удар став першим від початку повномасштабного вторгнення, коли у столиці загинули не тільки люди, а й відбулось влучання в урядову будівлю.

В ніч на 28 серпня через масований російський удар по Києву постраждав один із закладів мережі кафе-кондитерських Honey.

