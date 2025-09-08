Внаслідок ракетного удару по Києву 7 вересня виробництво кондитерської Kremova повністю зруйноване, повідомили у компанії на Facebook-сторінці .

Деталі

Виробництво Kremova розташовувалося на вулиці Екскаваторній у Києві. Площа приміщень сягала 400 кв. м.

«Втрачено абсолютно все – від професійного обладнання до офісу та автомобілів», – розповіли Forbes Ukraine в пресслужбі Kremova. Точну суму збитків у компанії ще підраховують.

«Зараз ми акумулюємо сили, щоб відновити діяльність, зберегти команду та не залишити клієнтів без продукту», – зазначили у компанії.

Заклад на вул. Басейній у Києві, який відкрився у січні цього року, працює, але тимчасово не пропонує солодощів і десертів.

Власниця кондитерської – Анна Потапова, за даними YouControl.

Контекст

Росія в ніч на 7 вересня запустила по території Україні рекордні 818 повітряних цілей. Цей ракетно-дроновий удар став першим від початку повномасштабного вторгнення, коли у столиці загинули не тільки люди, а й відбулось влучання в урядову будівлю.

В ніч на 28 серпня через масований російський удар по Києву постраждав один із закладів мережі кафе-кондитерських Honey.