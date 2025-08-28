Из-за массированного российского удара по Киеву в ночь на 28 августа пострадало одно из заведений сети кафе-кондитерских Honey. Об этом сообщил соучредитель сети Стас Завертайло.

Подробности

«Honey на Жилянской почти полностью разрушено, вернее сказать тотально», – написал Завертайло на своей странице в Facebook.

По его словам, российские ракеты попали рядом, разрушив жилые дома, офисы и новое заведение Honey, которое открылось менее года назад.

«Мы вложили в него более десяти лет опыта, огромные ресурсы и, самое главное, душу […] Я хочу, чтобы эти фотографии увидел весь мир, это последствия российской войны, которая пытается забрать у нас язык, страну и даже право на радость от лучших десертов», – отметил совладелец сети.

Контекст

Сеть кафе-кондитерских Honey была основана в 2014 году Анной и Стасом Завертайлами. Начиная с одного небольшого заведения на Подоле, Honey выросла до шести заведений и производственного цеха в центре города, в которые основатели инвестировали $2 млн собственных средств.

В 2023 году Honey возобновила довоенные показатели продаж, провела ребрендинг и планировала экспансию, в том числе выход на международный рынок.