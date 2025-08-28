Через масований російський удар по Києву в ніч на 28 серпня постраждав один із закладів мережі кафе-кондитерських Honey. Про це повідомив співзасновник мережі Стас Завертайло.

Деталі

«Honey на Жилянській майже повністю зруйноване, вірніше сказати тотально», – написав Завертайло на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, російські ракети влучили поруч, зруйнувавши житлові будинки, офіси і новий заклад Honey, який відкрився менш ніж рік тому.

«Ми вклали в нього понад десять років досвіду, величезні ресурси і, найголовніше, душу […] Я хочу, щоб ці світлини побачив увесь світ, це наслідки російської війни, яка намагається забрати у нас мову, країну і навіть право на радість від найкращих десертів», – зазначив співвласник мережі.

Контекст

Мережа кафе-кондитерських Honey була заснована у 2014 році Анною та Стасом Завертайлами. Починаючи з одного невеликого закладу на Подолі, Honey виросла до шести закладів і виробничого цеху у центрі міста, в які засновники інвестували $2 млн власних коштів.

У 2023 році Honey відновила довоєнні показники продажів, провела ребрендинг і планувала експансію, зокрема вихід на міжнародний ринок.