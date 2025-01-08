Від Гренландії до витрат НАТО. Трамп своїми заявами спровокував підйом акцій оборонних концернів та падіння для компаній відновлюваної енергетики

За кілька днів до своєї інавгурації обраний президент США Дональд Трамп розбурхує фондові ринки коментарями з різних питань: від оборони до відновлюваних джерел енергії і навіть Гренландії, пише Bloomberg 8 січня. Він уже призвів до падіння акцій компаній, повʼязаних з вітроенергетикою, і підйому для виробників зброї.

Ключові факти

Акції компаній, повʼязаних з вітроенергетикою, включаючи Orsted A/S, Siemens Energy AG та Vestas Wind Systems A/S, впали більш ніж на 4% 8 січня після того, як обраний президент США заявив, що не будуватиме вітряні електростанції протягом свого другого терміну.

Виробники танків і ракет навпаки отримали підтримку після того, як Трамп закликав країни НАТО витрачати еквівалент 5% свого економічного виробництва на оборону, що більш ніж удвічі перевищує поточну мету.

Акції норвезького виробника ракет Kongsberg Gruppen ASA зросли на 4,1%, тоді як шведська Saab AB зросла на 5%, а німецька Rheinmetall AG – на 5,3%. Також на понад 4% зросли акції Dassault Aviation і Leonardo.

Такі кроки є першими ознаками волатильності, на яку інвестори можуть очікувати від президентства Трампа. Його коментарі спровокували рух акцій навіть в Австралії: акції малокапіталізованої гірничодобувної компанії Energy Transition Minerals, яка має проект з видобутку рідкоземельних металів у Гренландії, зросли на 52% після того, як Трамп підтвердив свою зацікавленість у придбанні острова.

Контекст

7 січня обраний президент США закликав країни НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП і зажадав від Європи взяти на себе більшу частину підтримки України.

Також Трамп заявив, що російсько-українська війна «набагато складніша», ніж очікувалось і що вона може ще більше загостритися. Водночас він вважає, що може завершити цю війну раніше, ніж за пів року. Раніше він обіцяв закінчити війну за 24 години, щойно зайде в Білий дім.

На пресконференції президент США наголосив, що Данія має відмовитися від своїх прав на Гренландію. Він не виключив можливості застосування економічного чи військового тиску для отримання контролю над островом. Після цього премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що сумнівається у можливості використання США військових або економічних методів для отримання контролю над Гренландією – автономною територією Данії.