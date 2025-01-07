Дональд Трамп не виключає ескалації війни в Україні та обіцяє завершити її раніше, ніж за пів року

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна «набагато складніша», ніж очікувалось і що вона може ще більше загостритися. Водночас він вважає, що може завершити цю війну раніше, ніж за пів року. Про це Трамп сказав на 7 січня після того, як Конгрес підтвердив його перемогу на виборах, пише CNN . Раніше він заявляв, що зможе закінчити війну за 24 години, щойно зайде в Білий дім.

Деталі

Відповідаючи на запитання, як скоро він планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні, Трамп сказав: «Ну, я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що доречно зустрічатися до 20 січня, що мені не подобається. Тому що щодня убивають багато молодих людей, солдатів».

Трамп розкритикував тактику переговорів президента Джо Байдена з Україною. «Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз», – наголосив він.

За словами Трампа, війна розпочалася через те, що Байден «дозволив Україні вступ до НАТО». Він вважає, що розуміння всіх сторін, у тому числі Росії та Заходу, завжди полягало в тому, що Україна не може бути учасницею Альянсу.

«Насправді я вважаю, що у них була угода. А потім Байден порушив її. У них була угода, яка була б задовільною для України та всіх інших», – сказав Трамп.

На запитання, чи готовий він забезпечити безпеку українським громадянам у разі проведення мирних переговорів, Трамп сказав: «Я не буду вам цього говорити». Водночас він запевнив, що планує закінчити війну раніше, ніж за пів року.

Контекст

Президент Володимир Зеленський вважає, що серед гарантій безпеки для України міг би бути вступ до НАТО з поширенням 5-ї статті Альянсу про колективний захист на підконтрольні українському уряду території. Про це він сказав в інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману.

«НАТО означає сильні гарантії безпеки для всіх людей, для нас це частина гарантій безпеки. Друга частина – це пакет зброї. Ми не будемо її використовувати. Якщо припинення вогню працюватиме […] Якщо ми не матимемо гарантій безпеки, то Путін прийде знову», – сказав Зеленський.

Напередодні стало відомо, що спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації Трампа.

17 грудня джерела Reuters повідомили, що Келлог на початку січня відвідає кілька європейських столиць та Київ, де мав зустрітися з українським керівництвом. Його команда займалася підготовкою зустрічей із високопоставленими політиками у Парижі та Римі, розповідали джерела Reuters. Метою зустрічей називали збір інформації для нової адміністрації США. Раніше Келлог представив Трампу «план припинення війни в Україні».